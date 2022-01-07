Arka Sokaklar dizisinin takipçileri fenomen dizinin yenii bölümünün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Bilindiği gibi bu yıl 16. seoznuyla her hafta cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 7 Ocak Cuma Kanal D TV yayın akışında yer almadı. Kanal D yayın akışında Arka Sokakları göremeyen diziseverler, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorusunu araştırmaya başladı. İşte 7 Ocak Cuma günü Kanal D yayın akışı ve Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı