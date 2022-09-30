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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Yeni sezon...

Kanal D ekranlarının klasiği Arka Sokaklar'ın yeni sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her Cuma akşamı izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili araştırmalar söz konusu. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı ve yeni sezon ne zaman başlayacak?

30.09.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz Haziran ayında 16. sezon finalini yapan Arka Sokaklar'ın ekranlara geri dönüşü ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Dizinin sıkı takipçileri; Arka Sokaklar 17. sezon tarihi açıklandı mı ve bu akşam Kanal D yayın akışında var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, ayrıntılar...

  • ARKA SOKAKLAR'DA 17. SEZON OLACAK MI?

    Sevilen dizi Arka Sokaklar, 17. sezon için de onay aldı ve ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

  • ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

    Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında bulunmuyor. Cuma günleri izleyicinin karşısına çıkan dizinin yerine Ay'ın Düşüşü filmi yayınlanacak.

  • ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adeta bir fenomen haline gelen Arka Sokaklar, Ekim ayında yeni sezonuyla ekranlara gelecek.

  • ARKA SOKAKLAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    İlyas'ın silah doğrulttuğu Pınar'ın yaşayıp, yaşamadığı merak konusu oluyor. Rıza Baba ve eşi Ayla, hastanede acı için bekleyişlerini sürdürüyor. Ekip ise, Caner ve dayısı İlyas'ın peşine düşüyor.

    Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

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