Erler Film yapımcılığında her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi bu akşam 617. bölümüyle ekrandaydı. Senarosunu Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinde heyecan durulmuyor. Diziseverler 4 Mart akşamı ekrana gelen Arka Sokaklar 617. son bölümü araştırıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm hakkında merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 617. Bölümünde medyanın önüne düşen seri katil olayı, ekibi zor durumda bırakıyor!

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz’ı zor durumda bırakacaktır.

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut’u bir tehlike beklemektedir.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak’ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak’ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

ARKA SOKAKLAR 617. BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum