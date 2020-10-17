Dün gece 561. bölümüyle ekranda olan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 562. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 15. sezonda da heyecan durulmuyor. Özcan'ın Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirdiği Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gözlerini intikam bürüyen Özcan, Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. İçerideki adamlarıyla Tunç'u sürekli olarak rahatsız eder. Mesut, Özcan'ın oğlu Tunç'u kullanmasına çok öfkelenir. Bir taraftan da tutuksuz yargılanması için yollar aramaktadır. Özcan'ın, Tunç'u rahat bırakmayacağını bilmektedir. Ekip, Özcan'ın cezaevi dışında bir adamı olduğunu öğrenir. Coşkun kod adlı bu adam eski bir polistir. Uyuşturucu trafiğini artık o yönetmektedir. Ekibimiz ona ulaşırsa Özcan ile ilgili deliller elde edilebileceğini bilmektedir. Özellikle de Tunç'u aklayacak olan Kazım olayı ile ilgili deliller. Bu yüzden Coşkun'u bulmak için harekete geçen ekibimiz sıkıntılı bir sürecin içine girer. Zaman geçtikçe Tunç daha büyük birt tehlike altındadır. Bunu bilen Mesut, ekipten bağımsız harekete geçer ve Coşkun'u yakalar. Sonrasında ise, Özcan'dan aldığı telefonla büyük şok yaşar.