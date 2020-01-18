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Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Arka Sokaklar'da Hüsnü rehin alındı. Ancak Hüsnü'yü kurtarmak için harekete geçen ekip için daha büyük bir tehdit var. Bombalı tuzağa düşüyorlar. Arka Sokaklar 538. son bölüm özeti ve 539. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
ARKA SOKAKLAR 539. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kurye, Hüsnü'yü kaçırıyor. Hüsnü kendini zor bir kararın ortasında buluyor!
Ekibin peşinde olduğu Kurye bu sefer Hüsnü'yü kaçırıyor. Rehin alınan Hüsnü hızlı bir hamle ile kurtulmanın eşiğine gelse de Kurye tarafından alt ediliyor. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen ekip, Kurye'nin tuzağına düşünce Hüsnü bir seçim yapmak zorunda kalıyor!
ARKA SOKAKLAR 538. SON BÖLÜM
Ekip, köylüleri öldürüp küçük ve büyükbaş hayvanlarını çalan bir seri katilin peşine düşüyor!
Ekip, bir köyde yaşanan cinayetleri araştırmaya başlar. Genelde yaşlıların öldürüldüğünü gören ekibimiz delilleri değerlendirmeye başlar. Yapılan araştırmalarda bir jandarmanın sürekli olarak köyde dolaştığı ortaya çıkar. İlginç bir diğer dlil ise, ölen köylülerin hayvanlarının ortalıkta olmadığıdır. Jandarmayı tarif edenlerden elde edilen robot resim zanlının kimliğini ortaya çıkartır. Adam aslında jandarma değildir ve cinayetlerini kolay işleyebilmek için kılık değiştirmiştir. Adamın yaşadığı köy ve ev bulunur; fakat adam, ortalıkta yoktur. Ekip, Bahar dışında İstanbul'a doğru harekete geçer. Bahar ise, evden ayrılacağı sırada ahırın kapısının oynadığını görür. Hemen ahıra gider ve ekibe haber verdiği sırada adam tarafından bayıltılır. Adam, Bahar ile birlikte ahırı yakmaya çalışır. Hakan'ın yakınlarda olması Bahar'ı ölümden kurtarır. Seri katili yakalamak için Rıza Babanın yaptığı plan uygulanır.
Kurye, Zeliş'i kullanarak belirlediği hedefi yakalamaya çalışır. Hedefindeki kişi ise, terör örgütü liderinin kızıdır. Kız hastalanmıştır ve hastanede tedavi altındadır. Adam, terör ile bağlantısından dolayı ekip tarafından yakalanmıştır ve bu yüzden kızı da koruma altındadır. Kurye, Zeliş'ten kızın hastanedki odasının numarasını bulmasını ister. Zeliş, cesaret gösterir ve Kurye'nin bu isteğini Selin'e anlatır. Ekip, Hüsnü haricinde Kurye'yi yakalamak için bir plan yapar. Kurye, Zeliş'in söylediği hastane odasına gider; fakat, kız yerine ekibimiz ile karşı karşıya kalır. Kurye, camdan atlayarak kaçtığı sırada Hüsnü ile karşılaşır ve onu vurur. Yaralı olan Hüsnü'yü rehin alır.
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