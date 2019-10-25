Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokakların 528. bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Fethi ve Efsun barda eğlenirken polis bara baskın düzenler. Fethi'nin polisleri görünce kaçmasıyla Efsun üzerinde uyuşturucuyla yakalanır. Fethi ve yancıları Nadir’in karşısındadır. Nadir, Fethi’nin başının polisle derde girdiğini öğrenince öfkeden deliye döner. Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Yeni bölümde Uluslararası suç örgütünün lideri Nadir, ayağına dolanan ekibe karşı sert hamlelerle saldırmıştı. Gerçekleri gören Savcı Ceyda'nın tayinini ayarlayıp, yerine kukla bir savcı yerleştirmeyi başarmıştı. Artık işler onun isteği gibi ilerlemekteydi. Fakat atladığı bir şey var: Rıza Baba ve ekibi... Engin Müdürün işe can havliyle sarılmasının arkasında yatan olgu da ekibimiz olunca Nadir'in köşeye sıkışması an meselesine döner. Savcı Ceyda'nın da işi bırakmadığı görülmektedir. Yeni savcıdan gizli olayın peşindedir. Nadir artık iki taraftan da baskı altına alınır. Uyuşturucu trafiğinin önünü kesmek için yapılan operasyonlar meyvesini vermeye başlar. Rıza Baba ise, Nadir'i bitirme planını savcılık makamından da saklayarak hedefine adım adım yaklaşır.Bahar, ekibe Serpil’in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi’nin, Nadir’e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar.Yeni bölümde Rıza Baba'yı eski dostu Müsteşar Kemal arar. Emlak ofisine benzer bir yere götürür ve orada Savcı Ceyda da beklemektedir. Nadir’i resmi görevde olmadıkları şekilde bitirmek isterler ve Rıza’dan da yardım ister. Rıza Baba, ekibiyle konuşup kararını verecektir. Ekip rozetleri bırakıp yeraltına inecek mi? Ekip rozetleri bırakıp yeraltına inecek mi? İşte Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanları...

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANLAR

Ekip, uluslararası suç şebekesinin patronu Nadir Alacalı'nın peşine düşüyor!

Bahar, ekibe Serpil’in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi’nin, Nadir’e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar.

Mazlum, Seray’ın Mesut’u öpmesinden dolayı Seray’a oldukça öfkelidir. Seray ücra bir köşede ölü bulunur. Şüpheli olarak Mazlum gözaltına alınır. Selin, Mazlum’un Seray’a olan öfkesine bir anlam verememektedir.

Ünlü modacı Rüştü Kartal, defile hazırlığı yaptığı sırada moda evi kurşunlanır. En gözde mankeni Melis’tir. Melis’in eski erkek arkadaşı Polat’tan şüphelenilir. Ekip olay yerine gelir. Rüştü, Hüsnü’ye fazlaca yakın davranır ve adeta başına dert olur. Polat ifadeye çağrılır ve Melis, Polat’ın olayla ilgisi olmadığını söyler. Rüştü, Hüsnü’yle beraber koruma evinde saklanacaktır.

Ekip, Bartu olayıyla ilgilenir. Bartu isimli genç, uyuşturucu etkisiyle yüksek bir yerden kendini atmaya kalkar. Selin genci durdurur. Ablası Banu emniyete gelir. Genç kız, kardeşine destek olup onu kurtarmaya çalışır. Bartu tedaviye alınır. Tedaviden kaçınca ablası peşine düşer. Esat’ın elinden kardeşini kurtarmaya çalışır. Ekibimiz peşinden gider ve Esat’ın uyuşturucu torbaları yakalanır. Esat Banu’ya bilenir. Bartu’yu kullanır ve Banu’yu öldürmek için çağırır.

Rıza Baba’yı eski dostu, Müsteşar Kemal arar. Emlak ofisine benzer bir yere götürür ve orada Savcı Ceyda da beklemektedir. Nadir’i resmi görevde olmadıkları şekilde bitirmek isterler. Rıza’dan da yardım isterler. Rıza Baba, ekibiyle konuşup kararını verecektir. Ekip rozetleri bırakıp yeraltına inecek mi?

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!