2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Meksika ile karşılaşıyor.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.