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Haberler Dünya Kupası 2022

Arjantin - Meksika maçı CANLI YAYIN

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşıyor. Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Tangocular, ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor

Giriş: 26.11.2022 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin - Meksika maçı CANLI YAYIN

STAT: Lusail Stadı
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT1

ARJANTİN: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro, Di María

MEKSİKA: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Meksika ile karşılaşıyor.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

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