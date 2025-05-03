Arjantin'in güneyindeki depremin ardından önlemler alındı

Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği yaptığı açıklamada, eyaletteki kıyı bölgelerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiğini duyurdu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten sekreterlik, Beagle Kanalı'ndaki tüm etkinliklerin geçici olarak askıya alındığını ve Ushuaia'nın 75 kilometre doğusunda yer alan sahil kasabası Puerto Almanza'daki sakinlerden daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri istendiğini bildirdi.

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Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez ise yaptığı açıklamada, Antarktika bölgesi için verilen tsunami uyarısının iptal edildiğini belirtti.

Lopez, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir. Ancak Magallanes bölgesinin geri kalanı için durum devam ediyor. Şu anda izlemeye devam edeceğimiz nokta burası." dedi.

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de yaptığı açıklamada, Magallanes bölgesindeki gelişmeler nedeniyle Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yerel yetkililerle bir araya geldiğini söyledi.

Arjantin'deki deprem

Arjantin'in güneyinde dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurmuştu. İlk depremin ardından en büyükleri 6,6 ve 6,4 şiddetinde olmak üzere 21 artçı deprem meydana gelmişti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.