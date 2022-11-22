2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada golleri Arjantin'de Messi penaltıdan atarken, Suudi Arabistan'da ise goller 48. dakikada Saleh Al-Shehri ve 53. dakikada Salem Al- Dawsari'den geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Arjantin Lionel Messi ile gole yaklaşıyor. Angel Di Maria'nın sağ kanattan çevirdiği topta Lautaro Martinez'in topu kontrol etmek isterken Suudi Arabistan'lı savunmacıların müdahalesi sonrası Lionel Messi ceza sahası çizgisinde boşta kalan topa geliine yarden sert vuruşunda kaleci Mohammed Al-Owais topu köşeden çıkarmayı başarıyor.

8. dakikada Arjantin Penaltı kazanıyor Korner pozisyonunda Saud Abdulhamid ceza sahası içinde Leandro Paredes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Slavko Vincic VAR sisteminin uyarısı ile pozisyonu tekrar izliyor ve pozisyonun penaltı olduğu kararını veriyor.

10. dakikada Arjantin Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gol ile Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçiyor. Lionel Messi penaltı vuruşunda sakin adımlarla ilerleyip sağ köşeye yerden vuuşu ile top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderip topu ağlarla buluşturuyor.

22. dakikada Papu Gomez'in havadan ara pasında Lionel Messi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağı ile plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

27. dakikada Paredes'in ara pasında Lautaro Martinez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topun dibine girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR sistemi incelemesinde Martinez'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol bir kez daha iptal edildi.

35. dakikada Lionel Messi'nin ara pasında Lautaro Martinez kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve kaleci Mohammed Al-Owais'ten sırılan Lautaro Martinez boş kaleye topu ağlara gönderiyor fakat ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmıyor.

48. dakikada Suudi Arabistan Saleh Al-Shehri'nin attığı gol ile beraberliği yakalıyor. Firas Al-Buraikan'ın ara pasında topla buluşan Saleh Al-Shehri Cristian Romero'dan sıyrılıp ceza sahası sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta topu sol köşeden ağlarla buluşturuyor.

53. dakikada Suudi Arabistan Salem Al-Dawsari'nin golü ile maçta 2-1 üstünlüğü yakalıyor. Nawaf Al-Abed'in ceza sahası içi sağ çarprazından çektiği şut Arjantin defansından sekip, top Salem Al-Dawsari'nin önünde kalıyor. Salem Al-Dawsari rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çarprazdan şutunu çekiyor ve top kalenin uzak köşesinden ağlarla buluşuyor.

74. dakikada Kalesini terk eden Mohammed Al-Owais topu uzaklaştırmak isterken Arjantinli oyuncularda kalan topta Angel Di Maria uzaktan boş kaleye çöektiği şutunda Suudi Arabistan savunması topu kesiyor.

84. dakikada Arjantin Lionel Messi ile beraberliğe yaklaşıyor. Angel Di Maria'nın sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Lionel Messi arka direkte yaptığı kafa vuruş kaleci Mohammed Al-Owais'te kalıyor.

MAÇ SONUCU | Arjantin: 1 - Suudi Arabistan: 2

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi de dün Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.