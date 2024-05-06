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        Haberler Spor Futbol Diğer Arjantin'de Estudiantes, 14 yıl aranın ardından şampiyon oldu! - Futbol Haberleri

        Arjantin'de Estudiantes, 14 yıl aranın ardından şampiyon oldu!

        Arjantin Premier Ligi'nde Jose Sosa'nın takımı Estudiantes, 14 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:41
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        14 yıl aradan sonra şampiyon oldular!
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        Arjantin Premier Ligi 1. Aşama Finali'nde Velez ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Estudiantes 14'te Eros Nazareno Mancuso ile öne geçti. Velez'in beraberlik golünü 63'te Alejo Sarco kaydetti.

        Velez'de Damian Ariel Fernandez 59'da, Estudiantes'te ise Gaston Benedetti Taffarel 70'te kırmızı kart gördü.

        Normal süredeki 1-1'lik eşitlik sonrası maç uzatmaya gitti. Uzatmada da gol sesi çıkmadı. Penaltılarda Velez Sarsfield'a karşı 4-3 üstünlük kuran Estudiantes, Arjantin Copa de la Liga Profesional 2024 Şampiyonu oldu ve Arjantin'de 14 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

        Estudiantes forması giyen Jose Sosa, Velez maçına ilk 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.

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