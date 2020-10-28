AA

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in kuzeyindeki La Rioja'nın valisi Ricardo Quintela, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda La Rioja eyaletinin, Vinchina şehrine bağlı Santa Domingo bölgesinde, çok sayıda bilim insanının çalışmasıyla yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre Quintela, bu keşfin, Communications Biology dergisinde yayınlandığını ve dinozor fosillerinin, otobur, uzun boyunlu Titanozorlar olarak bilinen dinozorların iki yeni türüne ait olduğunu açıkladı.

5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan keşfi taşıl bilimi için hazine şeklinde niteleyen Quintela, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.