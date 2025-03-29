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        Haberler Magazin Arjantin basını, Maxi Lopez ile China Suárez'in ilişki yaşadığına dair yazışmaların sızdırdı

        Arjantin basını, Maxi Lopez ile China Suárez'in ilişki yaşadığına dair yazışmaların sızdırdı

        Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Arjantin basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Icardi'nin sevgilisi China Suárez, Wanda Nara'nın eski eşi Maxi López ile de aşk yaşamış. Arjantin basını, Maxi ve China'nın yazışmalarını yayınladı. Wanda Nara ise iddiaları doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:00
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        İlişki yaşadıklarına dair yazışmalar sızdırıldı
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'nın uzun süredir magazin gündeminde olan çalkantılı ilişkileri sona erdi.

        Bu ayrılığın ardından Arjantin basınında şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Wanda Nara, bu iddiayı doğruladı.

        Gazeteci Juan Etchegoyen’in haberine göre; şu anda Mauro Icardi ile aşk yaşayan China Suárez, bir dönem Wanda Nara ile evli olan eski futbolcu Maxi López ile de kısa bir süre aşk yaşamış. Arjantin basınından América TV, Maxi Lopez ile La China Suárez’in ilişki yaşadığına dair yazışmaların ekran görüntüsünü yayınladı.

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        Olay, model Lúa Martínez'in eski futbolcu Maxi Lopez ile yaptığı yazışmaları sosyal medyada ifşa etmesiyle başladı. Yazışmalarda, Maxi Lopez, La China Suárez ile yaşadığı ilişkiyi anlatıyor. Model Martínez, Lopez'in "China kötü..." yorumuna "İyi mi kötü mü?" diye karşılık veriyor ve ardından "China ile mi oldun? Hain..." şeklinde bir mesaj daha gönderiyor. Lopez'in yanıtı ise "Evet, ne o biliyor ne de diğeri" oluyor. Bu yanıt, Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye bir gönderme olarak yorumlanıyor.

        Sızdırılan bu mesajlara La China Suárez'in tepkisi gecikmedi. Oyuncu, Amerika TV'nin Instagram hesabında yayımlanan videoya esprili bir yorum yaparak, yayılan söylentileri ciddiye almadığını ve asılsız olduğunu vurguladı. Suárez, yorumunda, "Ahahahahahahahaha bir sınır. Bir tane" ifadelerini kullandı.

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        "AYLARDIR BİLİYORDUM"

        Gazeteci Etchegoyen, Wanda Nara'nın kendisine şu açıklamayı yaptığını aktardı; "Bunu Maxi'den biliyordum ama hiçbir şey söylemedim. Aylardır biliyordum" Wanda, bu ilişkiyi doğrularken, çevresindeki önemli isimler de durumu onayladı. Görünüşe göre, bu ilişki uzun süredir bilinen ancak gizli kalan bir sırdı.

        Ayrıca, Wanda Nara, Maxi Lopez’i Icardi ile aldattığı iddialarının gündeme gelmesine neden olmuş ve bu skandal, Icardi’nin milli takıma seçilmemesine sebep olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maxi Lopez
        #China Suarez
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

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