Yağız Can Konyalı aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.