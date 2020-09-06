Arıza'nın dikkat çeken afişinin perde arkası!

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Show TV’nin yeni sezon dizisi, O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı 'Arıza' 13 Eylül Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor. Ekran için gün sayan dizinin afiş çekiminden renkli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Tolga Sarıtaş, ailesine düşkün, hayatını sevdiklerine adamış dürüst bir adam olan Ali Rıza karakteriyle, Ayça Ayşin Turan ise babasının karanlık dünyasından uzak durmaya çalışan başarılı doktor Halide olarak izleyici karşısına çıkacak.

“Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile 13 Eylül Pazar akşamı Show TV’de başlıyor!

İşte Arıza'nın afiş çekiminden kamera arkası: