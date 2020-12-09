SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 14. yeni bölüm fragmanında; Ali Rıza'nın zor durumdaki hali dikkat çekerken, "Konsorsiyum ortakları hakkında bildiklerini anlatacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ARIZA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve Halide'nin birlikte Haşmet Ağa'nın karşısına çıkması gerilimi yükseltti. Ali Rıza ile Haşmet Ağa restleşirken, Haşmet'in tehditkar sözleri Ali Rıza ile aralarındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Haşmet, Ali Rıza'yı deşifre etmek için Fuat'a gitmeye karar verince olaylar giderek büyümeye başladı.

Haşmet'in, Ali Rıza'yı deşifre edeceğini öğrenen Muzaffer, Haşmet Ağa'ya bir operasyon düzenledi. Operasyonu son anda engellemeyi başaran ise yine Ali Rıza oldu. Ali Rıza'ya karşı şüpheleri giderek artan Fuat ise cezaevinde Cabir'in kardeşini zehirleyen adamın peşine düşünce Muzaffer'in izine ulaştı.

Ancak Muzaffer, Fuat'ın bir adım önüne geçerek eski bir cezaevi müdürünü kendisinin yerine geçirdi. Melek ise kardeşi ve yeğenlerinin, Ersoylular tarafından öldürüldüğü gerçeğini öğrendi. Burak, Ali Rıza'nın işini bitirebilmek için tehlikeli oyunlarını oynamaya devam etti ve Haşmet Ağa'nın en sadık adamına tuzak kurarak Ali Rıza'yı zor durumda bırakmak istedi.

Ali Rıza ise bunu önlemek için harekete geçince Numan'ı kurduğu tuzağına düşürerek yakalamayı başardı. Tam o anlarda yaşanan beklenmedik gelişme bir anda herkesi şoke etti. Ali Rıza, finalde özel tim tarafından başına çuval geçirilerek götürüldü.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!