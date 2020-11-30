Arıza 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Arıza, hafta olduğu gibi Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı Arıza 12. bölümde neler oldu? Arıza 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin takipçileri nefes kesen 12. bölümün ardından yeni bölümü merak etmeye başladı ancak Arıza 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.