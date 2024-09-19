Göl yakınındaki köyde yaşayan Mehmet Şakir Oruçlu, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle gölün kurmaya başladığını belirterek, "Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Daha önce de yüzlerce çeşit kuş türü burada barınıyordu. Şu anda göründüğü gibi maalesef büyük ve küçükbaş hayvanların otlak alana dönüştü. Bu da bizleri derinden özüyor. Yetkililerden bu tür kuraklık nedeniyle kuruyan Arin Gölü’müze bir çare bulmalarını rica ederiz" dedi.