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        Haberler Gündem Çevre Arin'de çekilme devam ediyor! | Son dakika haberleri

        "Kuş Cenneti" Arin Gölü'nde çekilme devam ediyor!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlar içerisinden bulunan ve "kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü'nde, iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması ile başlayan çekilme devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:23
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          Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlar içerisinden bulunan ve "kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü'nde çekilme devam ediyor.

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          İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan ve yüz ölçümü 15 bin kilometrekare olan Arin Gölü, sonbahar mevsimiyle kurumaya başladı.

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          Kuraklık sonucu yaşanan çekilmeyle beraber 200 kuş türünün de göç etmeye başladığı görülen Arin Gölü'nün kıyıları hayvanlar için otlak alana dönüştü.

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          Göl yakınındaki köyde yaşayan Mehmet Şakir Oruçlu, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle gölün kurmaya başladığını belirterek, "Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Daha önce de yüzlerce çeşit kuş türü burada barınıyordu. Şu anda göründüğü gibi maalesef büyük ve küçükbaş hayvanların otlak alana dönüştü. Bu da bizleri derinden özüyor. Yetkililerden bu tür kuraklık nedeniyle kuruyan Arin Gölü’müze bir çare bulmalarını rica ederiz" dedi.

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