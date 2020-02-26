26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arif Sağ ve ekibine mahkeme şoku...
Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumak üzere kurulan MESAM'ın (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) başkanı olan Arif Sağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 109 sahte üyenin oy kullandığı seçimler için açılan dava sonucunda görevinden alındı.
MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.
İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar verildi. Davaya Recep Ergül ile MESAM üyesi 40 kişi katılırken mevcut yönetimi Ali Rıza Binboğa temsil etti. Arif Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.
Recep Ergül
MESAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Arif SAĞ - Başkan
Abdullah Cahit BERKAY - Başkan Yardımcısı
Metin KARATAŞ - Sayman Üye
Ali Haydar TİMİSİ
Elif Nun GÖKÇE
Ali Rıza BİNBOĞA
Celal ULUSU
Ali YAVUZ
Ali Rıza ERDOĞAN
Ahmet Can AKYOL
Faruk DEMİR
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