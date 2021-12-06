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Cumhuriyet gazetesinde 8 çalışanın işine son verilmesinin ardından istifa eden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın yerine gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın vekaleten atandı.

Başkanlığını Alev Coşkun'un yürüttüğü Cumhuriyet Vakfı, Kasım ayı sonunda Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler Tuğba Özer, Ece Piroğlu, foto muhabiri Vedat Arık ile arşivde çalışan Mahmut Gündüz’ün işine son vermişti.

8 ÇALIŞAN İÇİN İLK AÇIKLAMA

2 Aralık'ta gazetenin birinci sayfasında yapılan açıklamada dövizdeki yükselişe dikkat çekilerek artan maliyetlere vurgu yapılmıştı. Gazetenin Cumartesi ekinin yayından kaldırıldığı, sayfa sayılarının azaltıldığı belirtilen açıklamada işten çıkarmalarla ilgili olarak da "Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı 8 çalışanıyla yollarımız -tüm yasal kazanım ve hakları ödenerek- üzülerek ayrılmıştır" denilmişti.

AYKUT KÜÇÜKKAYA İSTİFA ETTİ

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten çıkarmaların ardından istifa etti. Küçükkaya, 3 Aralık'ta istifasını Twitter'dan "İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet" sözleriyle duyurdu.

VEKALETEN KIZILYALIN ATANDI

Gazetenin internet sayfasından 6 Aralık itibarıyla yapılan açıklamada 37 yıldır, Cumhuriyet'te çeşitli kademelerde görev alan, son dönem spor yazarlığı ile de tanınan Arif Kızılyalın'ın vekaleten Genel Yayın Yönetmenliğine atandığı duyruldu.

ARİF KIZILYALIN KİMDİR?

Atama ile ilgili açıklamada Arif Kızılyalın'ın özgeçmişi ile ilgili olarak da şu satırlara yer verildi: "Gazetemizin spor servisinde 1984’te çalışmaya başlayan, ardından ekonomi servisinde bir süre görev yapan Kızılyalın, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünü bitiren Kızılyalın’ın TGC, TSYD gibi meslek kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Kızılyalın’ın Cumhuriyet Kitapları’ndan 'Galatasaray Tarihi' adlı kitabı yayımlandı."

FESİH KARARLARI DURDURULDU

"Yönetim" imzası ile aynı gün yayınlanan bir başka açıklamada da "Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir" denildi.