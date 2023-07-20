Ariana Grande ile Dalton Gomez boşanıyor

TMZ'nin aktardığına göre; çifte yakın bir kaynak Grande ile Gomez'in ilişkilerinin boşanmaya doğru gittiğini söyledi.

Şimdiye kadar boşanma konusunda hiçbir açıklama yapmayan çiftin ayrılık sürecinin ocak ayından önce başladığı, buna rağmen ikilinin arkadaş kalmayı başardıkları belirtildi.

Fotoğraflar: Instagram