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        Haberler Dünyadan Ariana Grande ile Dalton Gomez boşanıyor - Magazin haberleri

        Ariana Grande ile Dalton Gomez boşanıyor

        Ariana Grande ile 2021'de dünyaevine girdiği sevgilisi Dalton Gomez'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. İkilinin birlikteliklerinde sorular yaşadıkları konuşuluyor

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 07:48
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          Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021'de nikah masasına taşımıştı.

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          Ünlü şarkıcının Montecino’daki evinde sade bir törenle dünyaevine giren çiftten beklenmedik haber geldi. İkilinin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

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          YÜZÜĞÜNÜ TAKMIYOR

          Bir süredir yüzüğünü takmamasıyla dikkatleri üzerine çeken Grande, son olarak Wimbledon’da yine yüzüğü olmadan görüldü.

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          'Wicked' filminin çekimleri nedeniyle ocak ayından beri ayrı yaşayan Grande ile Gomez'in birlikteliklerinde sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

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          TMZ'nin aktardığına göre; çifte yakın bir kaynak Grande ile Gomez'in ilişkilerinin boşanmaya doğru gittiğini söyledi.

          Şimdiye kadar boşanma konusunda hiçbir açıklama yapmayan çiftin ayrılık sürecinin ocak ayından önce başladığı, buna rağmen ikilinin arkadaş kalmayı başardıkları belirtildi.

          Fotoğraflar: Instagram

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