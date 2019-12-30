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Karşılaşmaya boyalı alanı kullanarak başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece, ilk 6 dakikayı 15-6 önde geçti. Ev sahibi ekip hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 9. dakikada 13'e kadar yükseltti: 21-8. İlk çeyrek Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin 21-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapmaya devam eden Fenerbahçe Beko karşısında ev sahibi ekip, ikili oyunlarla ürettiği sayılar sonucunda 15. dakikayı 12 sayılık avantajla geçti: 31-19. Farkı Andrews'in 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 14'e (36-22) yükselten Arel Üniversitesi Büyükçekmece, soyunma odasına 40-32 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe baskılı savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla sayılar buldu ve 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 45-43. Fenerbahçe Beko, 27. dakika içinde Westermann'ın 3 sayılık basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 49-50. Sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son çeyreğe 61-55 üstün girdi.
Son çeyreğin 5. saniyesinde Fenerbahçe Beko'da maçtaki ikinci sportmenlik dışı faulünü alan Nikola Kalinic, diskalifiye edildi. Melih Mahmutoğlu ve Thomas'la sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 18'e kadar yükseltti: 59-77. Fenerbahçe Beko sahadan, 24 sayı farkla 92-68 galip ayrıldı.
MALCOLM THOMAS'IN İLK MAÇI
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve sahada 11 dakika 24 saniye kalan ABD'li oyuncu, maçı 8 sayıyla tamamladı.
Salon Gazanfer Bilge
Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk
ArelÜniversitesi Büyükçekmece: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Kaan Sarıaslan, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp Tayfur
Fenerbahçe Beko: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Williams 7, Thomas 8, Westermann 17, Melih Mahmutoğlu 23, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna
1. Periyot: 21-12
Devre: 40-32
3. Periyot: 55-61
Diskalifiye: 30.05 Kalinic (Fenerbahçe Beko)
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