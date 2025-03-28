Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, tatil planları da şekillenmeye başladı. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu doğrultuda, bayramdan bir gün önceye denk gelen 29 Mart Cumartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı arife günü tatil mi? İşte, detaylar...