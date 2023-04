AREFE GÜNÜ MESAJI

Bu arefe gününde, Rabbimize yönelen tüm duaların kabul olması niyazıyla. Birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde geçireceğimiz bu mübarek gün, hayırlı olsun.

Arefe gününde, düşen her yağmur damlası gibi bereket, esen her rüzgar gibi huzur ve ışıldayan her yıldız gibi umut getirsin hayatınıza. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun.