Kurban Bayramı ve arefe gününe çok kısa bir süre kala bankaların çalışma durumu gündeme geldi. Arefe günü ve bayramda bankaların çalışıp çalışmadığı merak edilirken EFT ve havalelerin durumu da sorgulanıyor. Bayramın ilk gününün 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte "Arefe günü ve bayramda banaklar açık mı, tatil mi ve EFT gider mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, bayram bankaların çalışma durumu...