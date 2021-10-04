Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. ABD'li bilim insanlarından biri olanArdem Patapoutian da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Ardem Patapoutian ile ilgili bilgiler...

ARDEM PATAPOUTIAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

ARDEM PATAPOUTIAN'A NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian´a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.