Ardahan'da mercek bulutları oluştu
Ardahan'ın merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde mercek bulutları oluştu. Mercek bulutlarını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı
- 1
Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.
- 2
Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.
- 3
Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
-
- 4
Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.