Ardahan'daki deprem hasarlarına yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.



Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir