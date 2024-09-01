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        Haberler Gündem Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtü kapladı

        Ardahan'da şiddetli dolu; karayolunu beyaz örtü kapladı

        Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 02:11 Güncelleme: 01.09.2024 - 02:11
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        Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtü kapladı
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        Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.

        Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı.

        Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

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