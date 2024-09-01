Ardahan'da şiddetli dolu; karayolunu beyaz örtü kapladı
Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
Giriş: 01.09.2024 - 02:11 Güncelleme: 01.09.2024 - 02:11
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı.
Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
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