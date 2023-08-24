Ardahan'da 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi

REKLAM advertisement1

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ilçesine bağlı Akçil köyü bölgesinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 131 bin 596 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Hint kenevirleri daha sonra yakılarak imha edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.