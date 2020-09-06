Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüş yapan futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Hatay Spor ile oynanan hazırlık maçında ilk gölünü attı.

Turan'ın motor yatı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda görüldü. Ailesi ile teknede olmayan 33 yaşındaki futbolcu, yatına astığı Galatasaray bayrağı ile dikkat çekti.