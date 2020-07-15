"BANA TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI"

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söylemişti:

Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı, artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz.