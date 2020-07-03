İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söyledi:

Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı, artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz. Bundan sonra Hamza'da olduğu gibi Asil'de göstermeme, saklama gibi şeyler yok ama kırkı çıkana kadar nazardan çekiniyoruz. Onun dışında hep buralardayız, görüşürüz.