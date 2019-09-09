Türk futbolunun başarılı ismi Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Turan, bir süre mağazaları dolaştı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Hamza Arda'yı şimdiden sıraya girerek anaokuluna yazdırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getiren sosyetik güzel, "Evet, bu bizim çok önce planladığımız bir şeydi. Hamza Arda'yı kucağımıza aldığımız zamandan itibaren önceliğimiz eğitim oldu. İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdıracağız oğlumuzu. Bunun içinde sıraya girmek gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu alanda eğitim veren çok anaokulu branşında fazla okul yok. Sayısı az olduğu için kayıt işlemi sürecini biraz erkenden başlatmanız gerekiyor" açıklamasında bulundu.