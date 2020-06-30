Devamında Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda, İspanya basınında bu kez bu olayla manşet oldu. Sonrasında şarkıcı Berkay Şahin'le arasında yaşanan olaylarla mahkemelik olan Arda, son yıllarda futbolundan çok saha dışındaki faaliyetleriyle gündeme geldi.