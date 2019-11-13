2018 yılının Mart ayında evlenen Arda Turan ile Aslıhan Doğan ikinci kez bebek sevinci yaşıyor.

25 Ekim’de oğullarının1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti. Bu açıklamanın üzerinden 1 hafta geçti ve çiftten beklenen haber geldi. 2. Sayfa’nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile... Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı. Doğan geçtiğimiz günlerde, "2, 3, ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" demişti.