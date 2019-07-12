Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, Emre Mor hakkında "Kalecilerle birlikte 23 kişiden fazla bir kadro olmasını istemiyorum. Emre Mor ayrılıyor ama bununla kulüp ilgileniyor. İyi oyuncu ancak hem onun, hem de kulübün daha iyi duruma gelmesi için başka seçenekleri denemesi daha faydalı olacak" şeklinde konuştu.