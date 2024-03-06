Arda Turan: Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim!

SIMEONE CEVABI: ÖZEL MÜCADELE...

''Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı. Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, bire bir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirseniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."