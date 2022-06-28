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Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Açıkladı!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Arda Turan katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Fatih Terim'le Milli Takım'da yaşadığı olaya dair konuşan Turan, kariyer planlarını da paylaştı. Galatasaray'ın kalitesinin altta olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu futbolu bırakıp bırakmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Turan ayrıca dualarının Okan Buruk'la olduğunu belirtti

28.06.2022 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan tecrübeli futbolcu Arda Turan, TV100'de katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

  • "Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum."

  • "TRABZONSPOR HAK ETTİ"

    "O kadar ucuz ki... Asla kabul etmem bu sözleri. İnsanların emeklerini, başardıklarını, o çalışmaları bu kadar ucuz bir söylemle atmak benim için çok acı ve üzücü. Sosyal medyadan tebrik ettim, iyi oynayıp, hak ederek kazandılar. Bize de tebrik etmek düşer. Bunu Fenerbahçe - Beşiktaş yapsa, aynı şekilde tebrik edemezdim ama bunu söylemek isterdim. Artık böyle olması gerekiyor."

  • "OYUNU DOĞRU OYNAMIYORUZ"

    "Oyunu doğru oynamıyoruz. Doğru insanlarla oynamıyoruz. Yanlış insanlarda ısrar ediyorum. 4-3-3 sistemi evet ama, elinde Mesut Özil, Bakasetas varsa, neden ona göre kurmuyorsun sistemi? Oyuncuya göre sistemi değiştirip, oyunu değiştirebilirsin. Ben 4-3-3 oynayacağım deyip, Mesut Özil'i sağ kanatta kullanırsan, nasıl verim alacaksın, oyunu nasıl güzelleştireceksin?"

  • "BAŞARI KRİTERİ ŞAMPİYONLUK OLMAMALI"

    "Takımlar 40-50 milyon euro harcıyor şampiyon olmak için, gelirleri 20 milyon euro. Gerçek başarı kriteri bu olmamalı. 50 milyon euro harcıyorsan, UEFA Kupası'nda yarı final ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamalısın ki bunun karşılığını alabilisen. Türk futbolu son 15-20 senede kaç kere buralara çıktı.?"

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