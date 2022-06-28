"TRABZONSPOR HAK ETTİ"

"O kadar ucuz ki... Asla kabul etmem bu sözleri. İnsanların emeklerini, başardıklarını, o çalışmaları bu kadar ucuz bir söylemle atmak benim için çok acı ve üzücü. Sosyal medyadan tebrik ettim, iyi oynayıp, hak ederek kazandılar. Bize de tebrik etmek düşer. Bunu Fenerbahçe - Beşiktaş yapsa, aynı şekilde tebrik edemezdim ama bunu söylemek isterdim. Artık böyle olması gerekiyor."