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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası yazılı bir açıklama yaparak siyah-beyazlılara teşekkür etti ve oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 19:49 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:50
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        Arda Turan'dan Tayfur açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, mücadele sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

        Arda Turan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

        Hakem arkadaşlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Sonrasında Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Dün akşam çok güzel bir stadyumda, muhteşem bir taraftarın önünde çok güzel karşılandık. Kendilerine küfürsüz, saygı dolu tezahüratları için teşekkür ediyorum.

        "FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

        Maça gelince iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı doğru analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Merkez bağlantıları kopartıp kenarlara doğru yönlendirmek istedik. Bunda da maçın başında başarılı olduk. Akan oyunda zaman zaman geride bire bir kalıyorlardı. Bu avantajı topu kazandığımız zaman kullanmak istedik. Maçın başında bu fırsatları da yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince topun arkasındayken kenar-merkez bağlantısını engelleyemeyip golü yedik.

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        "TAKIM OLARAK TECRÜBEDEN UZAĞIZ"

        Golden sonra oyun olarak biraz düşsek de planımıza sadık kaldığımız için mutluyum. Skor her ne olursa olsun disiplinden vazgeçmeyen bir ikas Eyüpspor vardı. İkinci yarıda geri adım atmayan, golü arayan, beraberliği yakalamak için her şeyi yapan bir ikas Eyüpspor vardı. Sonrasında da golü bulduk. Çalıştığımız, kaleden çıkma opsiyonundan başlayıp penaltı bulmamız bizim adımıza sevindirici. Golden sonra maça ortak olduk, maçı kazanacak fırsatlar da geldi ama futbolda bazen böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hep dediğim gibi bu anlar için tecrübe gerekli. Takım olarak bu tecrübeden uzağız. Her maç bizim için bir öğrenme fırsatı.

        "TAYFUR'A SONSUZA KADAR GÜVENİYORUZ"

        İstemediğimiz bir penaltı golüyle maalesef maçı kaybettik. Oyuncularımızın hata yapma hakkını ellerinden almıyoruz. Onlara gösterdikleri performanslardan ve emeklerinden dolayı sonuna kadar güveniyoruz. Tayfur da bunlardan biri. Aramıza katıldığından beri çok iyi niyetli çalışan, çok iyi mücadele eden bir kardeşimiz. Performansından da çok memnunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak. Futbolun içinde böyle anlar var. Biz ona yardımcı olup hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz.

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        "KAYBETMEYİ ASLA HAK ETMEDİK"

        Son olarak oyuncularıma ve camiama seslenmek istiyorum. Verdikleri muhteşem mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum. Hiç geri adım atmadılar. Yere yatmadan güzel futbol oynayarak izleyicilere güzel bir futbol izletilebileceğini gösterdik. Kazanmayı hak ettik mi bilmiyorum ama kaybetmeyi asla hak etmediğimizi düşünüyorum.

        "DAHA İYİ OLACAĞIZ"

        Beşiktaş gibi bir takımla Tüpraş Stadyumu'nda bu şekilde oynayabilmek, oyunun her anını her şekilde doğru yapabilmek çok sevindirici. Daha iyi olmaya çalışacağız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Oyunumuz sevindirici tarafımız ama sonuç olarak istediğimiz yere gelemediğim için üzüntülüyüm. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz.

        "SELÇUK İNAN KARDEŞİMLE KARŞILAŞACAĞIZ"

        İnşallah Gaziantep FK maçında en iyi halimizde olacağız. Bütün kadınları, çocukları ve futbolseverleri pazar günü maça bekliyorum. Çünkü çok kıymetli, çok değer verdiğim Selçuk İnan kardeşimle karşılaşacağız. Futbol için güzel bir gün olacak. Hepinizi bu güzel futbol gününe bekliyorum.

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