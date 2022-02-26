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Arda Kural ile Yıldız Asyalı buluştu

Arda Kural ile Yıldız Asyalı buluştu: Onu görünce tribe giriyorum

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahneye çıkan Yıldız Asyalı’yı dinleyenler arasında eski sevgilisi Arda Kural da vardı

26.02.2022 - 09:29 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sahne sonrası ayrı ayrı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Kural ve Yıldız Asyalı samimi açıklamalarda bulundu.

  • "İLERİSİ NE GÖSTERİR BİLEMEM"

    Arda Kural, eski sevgilisi için, "Onu izlemek keyifli ve bana iyi geliyor. İyi bir arkadaşız. İlerideki günler neyi gösterir bilemem ona çok duygu yüklüyüm onu görünce tribe giriyorum. Aynı şeyler onun için de geçerli." dedikten sonra evlilikten yana olmadığını dile getirdi. 

  • "YALNIZ KALDIM"

    Kural, "Zamanında her şey çok güzeldi ama bazı sorunlar da vardı. Sarp Levendoğlu ve aynı zamanda yönetmen Mustafa Altıoklar ile ilgili bir sürü olay oldu. Anlatsam bitmez. Ben sadece sessiz kalmıştım şimdi onları konuşup derdimi anlatmak istiyorum. Eskiden biraz yalnız kalmıştım ve yalnız kaldığım için biraz güçsüz oldum. Onlar da çok güçlüydü. Halk 'şimdi öc alsanız' derse öcümü alırım derim" dedi.

    Kural, oyunculuğa da geri döneceğinin müjdesini verdi.

  • "BEN ONA 'GÜNEŞİM' DERDİM"

    Arda Kural'dan sonra konuşan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı da, “Arda'yı hiç beklemiyordum. Bir zamanlar çok gençtik ve güzel günler yaşadık. Birlikte yaşadığımız duygular benim için de geçerli aynı duyguları besliyoruz." dedi.

  • "Arda Bey için omzunuza dövme yaptırmışsınız" sözlerine Yıldız Asyalı, “Ben ona 'güneşim' derdim bu ayrılıklar ve sıkıntılar yaşandıktan sonra hiç sildirmedim. Benim için bu dövme karanlık güneş anlamına geliyor her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

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