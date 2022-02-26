"YALNIZ KALDIM"

Kural, "Zamanında her şey çok güzeldi ama bazı sorunlar da vardı. Sarp Levendoğlu ve aynı zamanda yönetmen Mustafa Altıoklar ile ilgili bir sürü olay oldu. Anlatsam bitmez. Ben sadece sessiz kalmıştım şimdi onları konuşup derdimi anlatmak istiyorum. Eskiden biraz yalnız kalmıştım ve yalnız kaldığım için biraz güçsüz oldum. Onlar da çok güçlüydü. Halk 'şimdi öc alsanız' derse öcümü alırım derim" dedi.

Kural, oyunculuğa da geri döneceğinin müjdesini verdi.