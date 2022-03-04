"SUSTUM AMA ŞİMDİ DAHA ÖZGÜRCE KONUŞABİLİYORUM"

Arda Kural, geçmişte yaşadığı sorunlarla ilgili ise şu sözleri ifade etti:

İnsanın içinde hissettiği duygular nasıl görünüyorsa başkaları da seni o şekilde algılıyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çok kötü şeyler yaşamadım ama öyle gösterildi. Ben o zor dönemleri yaşarken içimde başka bir yanım hep daha vardı. Yaşadıklarımın ise çok basit açıklamaları vardı ama dışarıdan görünen öyle olmadı. Benim için "Sokakta yatıyor, şezlong üzerinde uyuyor ve yazık oldu Arda'ya..." dediler. Konuşup cevap verebileceğim bir dönem hiç değildi. Kendim ile mücadele ve bir savaş halindeydim. Başıma bir şeyler gelmişti ve çok matematiksel davranmam gerekiyordu. Sustum o dönem ama şimdi her şeye çok daha rahat cevap verebiliyorum. Kendimde o gücü hissediyorum artık ve özgürce konuşabiliyorum. Psikolojik olarak kötü olduğum zamanlarda annem ile tartışıp battaniyemi alıp arkadaşlarımın yanına gittiğimde bile bana denilmeyen kalmadı. Çok daralmıştım. Aldım battaniyeyi ve çıktım şezlongda yatıp uyudum. O an çok iyi hissettim. Başımın üstünde bir tavan yoktu. Kapalı bir alanda değildim ve yıldızları izliyordum. Ne var yani Büyükçekmece orası. Orada herkes beni tanır. Kimseyi rahatsız etmem. Uyudum ve uyandığım gibi basın geldi. Şezlonga kadar gelip röportaj yaptılar. Kafam doluydu ve o şekilde konuşturdular beni.