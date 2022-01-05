Seni nasıl keşfettiler?



98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim.



Sonrasında...



İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım.

Peki oyunculuk nasıl başladı?



Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı.