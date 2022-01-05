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Arda Kural'dan flaş Ece Erken itirafı - Son Dakika Magazin Haberleri

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraflar!

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkında sert ifadeler kullanırken, yaşadığı zorlu dönemde kendisini hastanede ziyaret eden tek ünlü ismin de Ece Erken olduğunu söyledi

05.01.2022 - 07:24 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    İlk olarak KRAL TV'de VJ olarak karşımıza çıktı. Yakışıklılığıyla dikkatleri kısa sürede üzerine çekti. 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'den gelen teklifi kabul etmesinin ardından bir anda şöhreti yakaladı. 'Yerli Leonardo DiCaprio' diye anılmaya başlandı. Reyting rekorları kıran dizilerde rol alırken hayat onu hiç ummadığı bir yere sürükledi. Psikoz teşhisi konuldu ve uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Zor günleri atlattıktan sonra televizyonlara geri dönen Arda Kural ile buluştuk.

  • Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?

    Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.

    Katı derken?

    Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım.

  • Neden bu kadar düşündün?

    Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.

    Nerede yaşıyorsun şu an?

    Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...

    Peki ya baban?

    Babam vefat etti.

  • "Ben varoşta büyümüş bir çocuğum ve o kitlenin yıldızıyım." demiştin. Nasıl bir çocukluk geçirdin?

    Onu yanlış söylemişim. Güngören ve Esenler arasında Serinyayla diye kalan bir yerde büyüdüm. Varoş değil de alt kültürde büyümüş bir çocuğum demek istedim. Serinyayla'da 10 yaşına kadar yaşadım. Sonra Zeytinburnu'na taşındık. Bir süre de Yalova'da yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a geri döndüm. Güzel bir çocukluk yaşadım. Evlat sevgisi gördüm. Ailemden beklediğim karşılığı buldum da diyebilirim.

  • Seni nasıl keşfettiler?

    98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim.

    Sonrasında...

    İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım.

    Peki oyunculuk nasıl başladı?

    Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı.

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