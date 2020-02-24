2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Kural şunları söyledi:



Oyunculuk çok kolay görünen bir şey gibi ama değil. Psikolojik olarak insanı çok etkileyen, yönlendiren taşıyan bir meslek. Ben ya ‘çok iyi yalancıyım’ demem gerekiyor oyuncu olmam için ya da ‘çok gerçekçi biriyim’ demem gerekiyor. İkisi arasında kalınca bocalamaya düştüm gerçek ve sahte arasında.





