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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid'de 15 numaralı formayı giyecek! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid'de 15 numaralı formayı giyecek!

        İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:01
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        İşte Arda Güler'in yeni forma numarası!
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        İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.

        Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

        Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe'ye verildi.

        Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

        Eduardo Camavinga: 6

        Federico Valverde: 8

        Aurelien Tchouameni: 14

        Arda Güler: 15

        Jesus Vallejo: 18

        Kylian Mbappe: 9

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