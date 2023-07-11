Arda Güler'in ilk günü İspanya'yı salladı!

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

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Madrid ekibi, 2023-24 sezonu hazırlıklarına dün "Real Madrid Şehri" olarak bilinen Ciudad Real Madrid adlı tesislerde başlarken Arda da hem çalışmalar öncesinde hem de çalışmalar esnasında göz doldurdu.

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Yıldız futbolcular sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçerken 17.30'daki antrenmana gelen ilk isim ise Arda Güler oldu.

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İspanyol basınının aktardığına göre tesislere en erken gelen futbolcu olan milli yıldızın bu hareketi, Real Madrid taraftarı ve İspanyol kamuoyundan alkış aldı.

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Kentte ailesiyle birlikte bir otelde konaklayan Arda Güler, tesise kulübün tahsis ettiği şoförlü araç ile geldi.

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YILDIZLARLA BİR ARAYA GELDİ Hazırlık kampının ilk gününde Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ile de yüz yüze tanıştı.

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BELLINGHAM İLE YEMEK YEDİ Milli futbolcu, Real Madrid'in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Jude Bellingham ile hafta sonu Madrid'deki bir restoranda yemek yemişti.

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KAMPA ERKEN KATILDI Real Madrid'de yaz başında milli takımları ile kampta olan futbolcuların bir hafta çalışmalara katılacağı belirtilirken, Arda Güler'in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi.

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Arda Güler'in bu tercihi de İspanyol basınında yankı bulurken beğeni topladı.

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ANCELOTTI'YLE KONUŞMASI YAYINLANDI İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem on numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı.

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Carpio'nun haberinde, "Carlo Ancelotti, oynamak için iştahlı olan genç yıldız Arda Güler'e garanti vermekte tereddüt etmedi. Carlo Ancelotti, yeteneği açıkça gördü ve çok etkilendi. Telefonda Arda'yı kadroda görmek istediğine ikna etti ve onu orta sahada yaşlı kurtlarla rekabetin içine sokmayacağını söyledi. Asensio'nun rolünü vereceğini ve belki Brahim Diaz ile rekabet edeceğini ifade etti.

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Barcelona, Borussia Dortmund, Milan, Ajax, Sevilla ve Paris Saint Germain de Arda'ya bir teklifte bulundu. Ancak Arda Güler, Real Madrid'in kendisine A Takım'da yer vermeye istekli olduğunu görünce kararını şüphe duymadan verdi" ifadeleri yer aldı.

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Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda, sezon başına yaklaşık 3.2 milyon euro ücret kazanacak.

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ANKARA'DAN MADRİD'E UZANAN BİR HİKAYE Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu. Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

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Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

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Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

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Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.