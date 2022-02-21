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Arda Güler büyük futbol yeteneği! Fenerbahçe maçını yorumladılar - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe - Hatayspor maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk kez sahaya 11'de çıkan 16 yaşındaki Arda Güler de oyunuyla göz doldurdu. Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumladı

21.02.2022 - 09:37 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Kadıköy’de çok iyi bir müsabaka izlediğimizi söyleyemem, Arda içinse ayrı bir parantez açmak lazım: Gösterişsiz bir ışıltısı var genç adamın. Göz alıcı bir sadelik. Faul yaptığı rakibini yerden kaldırıyor. Kendisine faul yapıldığında hemen kalkıp atışı kullanma derdinde. Haksız kazanç peşinde değil. İlk penaltı vuruşu öncesi tüm tribünler onun ismini haykırırken mahcubiyetle yere bakışını da sevdim, gol sonrası Serdar Dursun’u ilk kutlayan olmak için koşturmasını da. 

  • Dört gün sonra 17 yaşına giriyormuş genç adam. Umarım önümüzdeki 15-20 yıl onu konuşuruz, onu yazarız. Sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda ahlaklı bir birey, iyi bir vatandaş olarak da faydalı olur dünyaya. Arda'yı dün öne çıkaran unsurlardan biri de sorumluluktan kaçmamasıydı. İlk devrede 11 kez ikili mücadele kazanmış. Kendisine 4 faul yapılmış, 4 de başarılı çalım denemesi olmuş. Topu her ayağına aldığında dripling deniyor. Ürkmüyor, cüret ediyor her şeye. Nazar eğmesin sana genç adam.

  • ERMAN TOROĞLU: Bu maçın bir güzel tarafı var. Sahada ter döken pırıl pırıl genç futbolcular demeyeceğim, genç çocuklar. Fenerbahçe'nin genç çocukları. Aferin İsmail'e. Elinde böyle cevherler varken gidip yurt dışından milyon euro'lar verip turşuları, tortuları alıyorsunuz. 

  • Tamam çocukları da hemen öyle böyle diyerek havaya sokmayalım ama bunlar aşağıdan gelen, işlendikleri zaman bayağı bir şey olacak çocuklar. Belli oluyor. Bu çocuklarda bir ışık var. Tamam bir anda olmazlar ama şans verile verile olurlar. Yine söylüyorum aferin İsmail'e.

  • AHMET ÇAKAR: 3 puanı aldılar ama artık Fenerbahçe'de gündem; Arda Güler olmak üzere birkaç genç futbolcu… Artık seyirci hiçbir hedefi kalmamış F.Bahçe'de gençleri ile övünüyor. Arda'ya baktığımızda kumaşı çok iyi. Çok da iyi oynadı ama gelişimini nasıl sürdürecek kestiremiyoruz. 

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