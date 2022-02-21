METİN TEKİN: Fenerbahçe 2-0'lık net bir skorla kazandı. Bu yıl, ligimizde çok rastladığımız bir şey değildi bu. Ancak çok iyi bir oyunla kazanmadı. Ben, Fenerbahçe'nin çok pozisyon ürettiğini de düşünmüyorum. Üretkenlik açısından çok zengin değildi. Arda'yla, bir lise öğrencisiyle tanıştık. Teknik kalitesi yüksek, oyun görüşü ve kalitesi olan bir oyuncu. Tam bir topçu, bakalım futbolcu olacak mı?