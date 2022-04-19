Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Arçelik oyun dünyasına girdi

Arçelik, NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye’deki oyuncularla buluşturan oyun platformu GAME+ ile iş birliği yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, markanın Imperium 9 Serisi TV’lerde yer alan NVIDIA GeForce NOW sayesinde oyunlar indirmeye veya güncellemeye gerek kalmadan ‘play/oynat’ tuşuna basıldığı an oynatılabiliyor. Böylece, konsol veya bilgisayara gerek kalmadan oyun oynanabildiği belirtildi

19.04.2022 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Arçelik oyun dünyasına girdi
HABERTURK.COM

Arçelik, NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye’deki oyuncularla buluşturan oyun platformu GAME+'la iş birliğine gitti.

Markayla iş birliği yapan Arçelik'in, yeni Imperium 9 serisi 55’’ ve 65’’ TV’lerde lansmana özel indirim yaparken, aynı zamanda 3 aylık GeForce NOW premium üyelik ve ‘Assassin's Creed Valhalla’ oyunu hediye ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik Imperium 9 TV serisinde yer alan NVIDIA GeForce NOW, oyun severlere bilgisayar ve oyun konsolu olmadan oyun deneyimi sunuyor.

Bu iş birliği ile oyun tutkunlarının, oyunları indirmeye veya güncellemeye gerek kalmadan ‘play/oynat’ tuşuna bastığı anda oynatabildikleri de verilen bilgiler arasında.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Meral Akşener, muhtarlarla iftar yaptı
Meral Akşener, muhtarlarla iftar yaptı
Irak'ta DEAŞ'a yönelik
Irak'ta DEAŞ'a yönelik "Demir Çekiç" operasyonu
İstanbul'da Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı
İstanbul'da Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı
SİBERAY'dan 'HGS' dolandırıcılarına karşı uyarı
SİBERAY'dan 'HGS' dolandırıcılarına karşı uyarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.