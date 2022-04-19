Arçelik oyun dünyasına girdi

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Arçelik, NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye’deki oyuncularla buluşturan oyun platformu GAME+'la iş birliğine gitti.

Markayla iş birliği yapan Arçelik'in, yeni Imperium 9 serisi 55’’ ve 65’’ TV’lerde lansmana özel indirim yaparken, aynı zamanda 3 aylık GeForce NOW premium üyelik ve ‘Assassin's Creed Valhalla’ oyunu hediye ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik Imperium 9 TV serisinde yer alan NVIDIA GeForce NOW, oyun severlere bilgisayar ve oyun konsolu olmadan oyun deneyimi sunuyor.

Bu iş birliği ile oyun tutkunlarının, oyunları indirmeye veya güncellemeye gerek kalmadan ‘play/oynat’ tuşuna bastığı anda oynatabildikleri de verilen bilgiler arasında.