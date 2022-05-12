Arçelik, eşitlikçi staj programını başlattı

Arçelik, Türkiye’nin 81 iline yayılan bayi ve yetkili servislerinde kadın işgücü kaynak havuzunu desteklemek üzere bir adım daha attı ve ‘İş’te Liderlik, Stajda Eşitlik Programı’nı başlattı.
Sadece kadın adayların başvurabileceği 100 kişilik staj programı ile öğrenciler kariyerlerinin başında sektörde deneyim kazanma şansı ile bayi ve servislerde teknik eğitimle birlikte müşteri ilişkileri, kampanya yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında çalışarak deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.
Üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilere yönelik programda teknik eğitim ve satış pazarlama alanında kariyer hedefleyen öğrenciler aranacak. 6 hafta sürecek staj için, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri, Türkiye’nin her ilinden başvuru yapabilecek.
Genç yetenekler bu staj kapsamında; ürün tanıtımı, ürün bakımı, onarımı ve montajı gibi teknik eğitimler, sektör dinamikleri, kampanya ve pazarlama aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olurken; satış, kâr ve müşteri memnuniyeti alanlarında nasıl çalışmalar yürütüldüğünü öğrenme imkânı bulacak. Mağaza içinde ve dışındaki satış ve tanıtım çalışmalarında deneyim kazanma fırsatı bulacaklar. Programa katılan öğrenciler MS Office eğitimleri gibi iş hayatında gerekli temel becerileri kazanmanın yanı sıra, ilham veren kariyer hikayelerinin paylaşılacağı toplantılara ve eğitimlere de katılma şansı yakalayacaklar.
Arçelik, kadının ekonomik güçlenmesi çalışmaları kapsamında istihdamda kadın oranını artıracak projeler hayata geçirirken Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında bayilik ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmayı hedefleyen “BEKO 100 Kadın Bayi Projesi” ile kadın bayi oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e çıkaracak
2026’ya kadar Arçelik ve Beko yetkili servislerinde çalışan teknisyen kadın oranının yüzde 6,7’den yüzde 14’e çıkartılması hedefleniyor.
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