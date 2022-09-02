Arazi kavgası kardeşleri ayırdı!

İHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler Köyü’nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A.K. kavga etmeye başladı. EŞİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI İHA'da yer alan habere göre bu sırada Kadem Köseoğlu’nun eşi Hatice Köseoğlu da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı.

DÜŞÜP BAŞINI TAŞA ÇARPTI Çıkan arbedede dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarptı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hatice Köseoğlu ise yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kadem Köseoğlu’nun cenazesi ise morga kaldırıldı. KAÇAN KARDEŞ ARANIYOR Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli kardeş A.K.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.