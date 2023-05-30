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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Araz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARAZ ADININ ANLAMI NEDİR?

Araz ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Araz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Araz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ARAZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Araz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Esenlik, mutluluk. Sel, akıntılı su. Bir tür ot. Soğuk. İşaret, belirti.

ARAZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Araz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Araz adını koymak caizdir.

ARAZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Araz ismini kullanan 676 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Araz ismini kullanan 207 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Araz ismini kullanan 16 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Araz ismini kullanan 50 kişi bulunmaktadır.

ARAZ ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Araz adına sahip kişilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram